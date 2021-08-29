الرئيس إلهام علييف يتفقد سير اعمال اعمار مبنى إدارية لمقر المندوبية الخاصة في شوشا المحررة
AzerTAg.az
٢٩.٠٨.٢٠٢١ [١٨:٤٠]
شوشا المحررة، 29 أغسطس، أذرتاج
تنفذ اعمال اعمار مبنى ادارية لمقر المندوبية الخاصة في شوشا المحررة.
أفادت أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا تفقدا سير اعمال اعادة البناء والاعمار فيها 29 أغسطس.
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