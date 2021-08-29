  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتفقد سير اعمال اعمار مبنى إدارية لمقر المندوبية الخاصة في شوشا المحررة

    ٢٩.٠٨.٢٠٢١ [١٨:٤٠]

    شوشا المحررة، 29 أغسطس، أذرتاج

    تنفذ اعمال اعمار مبنى ادارية لمقر المندوبية الخاصة في شوشا المحررة.

    أفادت أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا تفقدا سير اعمال اعادة البناء والاعمار فيها 29 أغسطس.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتفقد سير اعمال اعمار مبنى إدارية لمقر المندوبية الخاصة في شوشا المحررة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢٢:٣٨]
    خطة مدينة شوشا الرئيسية عرضت على الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا
    ٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢٢:٣٤]
    وضع حجر الاساس لمركز الفندق والمؤتمر في شوشا المحررة
    ٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢٢:٢٥‎]
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا تعرفا على الاعمال المخطط تنفيذها في منزل ومتحف عذير حاجي بيكلي في شوشا المحررة
    ٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢٢:٢١]
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا شاركا في افتتاح تمثال عذير حاجي بيكلي في شوشا المحررة
    الرئيس إلهام علييف يتفقد سير اعمال اعمار مبنى إدارية لمقر المندوبية الخاصة في شوشا المحررة