افتتاح مجمع متحف وضريح الملا بناه واقف الشاعر الأذربيجاني المرموق في شوشا المحررة
AzerTAg.az
٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢١:٥٣]
شوشا المحررة، 29 أغسطس، أذرتاج
جرى 29 اغسطس اليوم حفل افتتاح مجمع متحف وضريح الملا بناه واقف الشاعر والشخصية البارزة الأذربيجاني في شوشا المحررة إثر اعمال اعادة البناء والاعمار والاصلاح.
أفادت أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا حضرا الحفل وتعرفا على الاعمال المنفذة في المجمع.
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