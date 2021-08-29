افتتاح نصب الملا بناه واقف الشاعر الأذربيجاني المرموق في شوشا المحررة
AzerTAg.az
٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢٢:٠١]
شوشا المحررة، 29 أغسطس، أذرتاج
افتتح 29 أغسطس في مدينة شوشا المحررة نصب الملا بناه واقف الشاعر الأذربيجاني المرموق.
أفادت أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا شاركا في حفل الافتتاح.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢٢:٣٤]
٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢٢:٢٥]
٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢١:٢٢]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٣٧]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٤٣]
٢٧.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٤٩]
٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢٠:٤٢]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٠١]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٢٦]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٩]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٧]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٣]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٢٩]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣٥]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥١]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢٠:٤٧]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٦]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٥٩]
٢٧.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٥]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٦]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٢]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٨:٤٣]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٨:٠٢]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٤]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٢٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك