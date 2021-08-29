شوشا المحررة، 29 أغسطس، أذرتاج

جرى 29 أغسطس اليوم في شوشا المحررة حفل اعادة افتتاح منزل ومتحف بلبل الفنان الشعبي الذي لعب دورا هاما في تشكل وتكامل مدرسة الغناء الشعبي الاحترافي والذي تعود اليه الخدمات العظيمة في تطوير ثقافة الموسيقى الأذربيجانية وذلك بعد اعادة البناء والاصلاح والاعمار فيه.

أفادت أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا حضرا حفل الافتتاح.