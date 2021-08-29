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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا شاركا في افتتاح تمثال عذير حاجي بيكلي في شوشا المحررة

    ٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢٢:٢١]

    شوشا المحررة، 29 أغسطس، أذرتاج

    جرى في مدينة شوشا المحررة 29 اغسطس اليوم حفل افتتاح تمثال عذير حاجي بيكلي الملحن الأذربيجاني المرموق.

    أفادت أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا حضرا حفل الافتتاح.

    وازاح رئيس الدولة والسيدة الاولى الستار عن التمثال.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا شاركا في افتتاح تمثال عذير حاجي بيكلي في شوشا المحررة
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