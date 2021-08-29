الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا شاركا في افتتاح تمثال عذير حاجي بيكلي في شوشا المحررة
AzerTAg.az
٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢٢:٢١]
شوشا المحررة، 29 أغسطس، أذرتاج
جرى في مدينة شوشا المحررة 29 اغسطس اليوم حفل افتتاح تمثال عذير حاجي بيكلي الملحن الأذربيجاني المرموق.
أفادت أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا حضرا حفل الافتتاح.
وازاح رئيس الدولة والسيدة الاولى الستار عن التمثال.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢٢:٣٤]
٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢٢:٢٥]
٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢١:٢٢]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٣٧]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٤٣]
٢٧.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٤٩]
٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢٠:٤٢]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٠١]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٢٦]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٩]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٧]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٣]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٢٩]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣٥]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥١]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢٠:٤٧]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٦]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٥٩]
٢٧.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٥]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٦]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٢]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٨:٤٣]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٨:٠٢]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٤]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٢٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك