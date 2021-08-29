شوشا المحررة، 29 أغسطس، أذرتاج تعرف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا 29 اغسطس اليوم على الاعمال المخطط تنفيذها في منزل ومتحف عذير حاجي بيكلي الملحن الأذربيجاني والعالمي المرموق في مدينة شوشا المحررة. أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة والسيدة الاولى أحيطا عليما بالاعمال التي ستنفذ فيه.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا تعرفا على الاعمال المخطط تنفيذها في منزل ومتحف عذير حاجي بيكلي في شوشا المحررة

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده