وضع حجر الاساس لمركز الفندق والمؤتمر في شوشا المحررة
AzerTAg.az
٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢٢:٣٤]
شوشا المحررة، 29 أغسطس، أذرتاج
وضع حجر الاساس 29 أغسطس اليوم في مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني لمركز الفندق والمؤتمر.
أفادت أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا شاركا في حفل وضع حجر الاساس.
ثم وضع الرئيس إلهام علييف حجر الاساس لمركز الفندق والمؤتمر.
يذكر أن الفندق يكون من تصنيف الخمسة نجوم وينشأ المركز على مساحة تبلغ 8ر2 هيكتارين بالاسلوب المعماري الهندسي العصري والوطني.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢٢:٢٥]
٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢٢:٢١]
٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢١:٢٢]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٣٧]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٤٣]
٢٧.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٤٩]
٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢٠:٤٢]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٠١]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٢٦]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٩]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٧]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٣]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٢٩]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣٥]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥١]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢٠:٤٧]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٦]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٥٩]
٢٧.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٥]
٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٦]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٢]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٨:٤٣]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٨:٠٢]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٤]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٢٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك