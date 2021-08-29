خطة مدينة شوشا الرئيسية عرضت على الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا

شوشا المحررة، 29 أغسطس، أذرتاج

عرضت خطة مدينة شوشا المحررة الرئيسية 29 أغسطس اليوم على رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا أحيطا علما بأن الخطة الرئيسية تعتمد على احتفاظ مهابة المدينة التاريخية بما يوافق مع عاصمة أذربيجان الثقافية.

والخطة تنص على انشاء 6ر17 كم من الطرق البرية اضافة الى 2ر36 كم من الطرق البرية الموجودة في المدينة.

وجاء في الخطة الرئيسية أن المنطقة السكنية الجديدة ذات المساحة العامة البالغة 765ر46 مترا مربعا تكون عبارة عن 6 أحياء مع تخطيط عدد السكان في كل حي قدر 2020 نسمة سوف يقيمون في 25 مبنى سكنيا في المنطقة السكنية وسوف تبنى المباني ذات الطوابق الثلاثة والاربعة والخمسة في الحي الاول الذي وضع حجر الاساس له في 29 أغسطس وفقا للاسلوب المعماري الهندسي الخاص بمدينة شوشا.

بعد التعرف على الخطة الرئيسية وضع الرئيس إلهام علييف حجر الاساس للحي الاول من المنطقة السكنية.