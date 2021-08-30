باكو، 27 أغسطس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 أغسطس اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0174 أورو EUR 1 1.9995 دولار أسترالي AUD 1 1.2305 روبل بلاروس BYN 1 0.6767 ريال برازيلي BRL 1 0.3234 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.114 كرون دنماركي DKK 1 0.2689 لاري جورجي GEL 1 0.5438 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2183 دولار كندا CAD 1 1.3401 دينار الكويت KWD 1 5.6482 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4056 بيسو المكسيك MXN 1 0.0835 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.096 كرون النرويج NOK 1 0.1923 زلوتي بولندا PLN 1 0.437 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0229 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4159 دولار سنغافورة SGD 1 1.2564 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1506 دولار تايوان TWD 1 0.0609 ليرة تركيا TRY 1 0.2027 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0634 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1799 كرون التشيك CZK 1 0.0783 يوان الصين CNY 1 0.2622 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3284 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.527 كرون السويد SEK 1 0.1955 فرنك سويسرا CHF 1 1.8546 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1454 ليرة لبنان LBP 100 0.1122 ين اليابان JPY 100 1.5459 بيسو تشيلي CLP 100 0.216 سوم أوزبكستان UZS 100 0.016 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده