باكو، 30 أغسطس / آب، (أذرتاج) إن تقرير موكل المظالم الأرميني حول إحراق الجنود الأذربيجانيين للمراعي عمدا في المناطق الحدودية كاذب، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع. وأعلنت ان هذا استفزاز إعلامي آخر للجانب الأرمني.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: معلومات عن حرق المراعي من قبل الجنود الأذربيجانيين كاذبة

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده