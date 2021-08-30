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    وزارة الدفاع: معلومات عن حرق المراعي من قبل الجنود الأذربيجانيين كاذبة

    ٣٠.٠٨.٢٠٢١ [١١:٠٤]

    باكو، 30 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    إن تقرير موكل المظالم الأرميني حول إحراق الجنود الأذربيجانيين للمراعي عمدا في المناطق الحدودية كاذب، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.

    وأعلنت ان هذا استفزاز إعلامي آخر للجانب الأرمني.

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: معلومات عن حرق المراعي من قبل الجنود الأذربيجانيين كاذبة
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