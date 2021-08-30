باكو، 30 أغسطس، أذرتاج

ينظم 30 أغسطس اليوم مؤتمر في جامعة أدا مكرس للمفقودين جراء عدوان أرمينيا العسكري ضد أذربيجان تنظيما مشتركا من جانب وزارة الخارجية وجامعة أدا واللجنة الحكومية لشؤون الأسراء والمفقودين والرهائن.

ويحضر المؤتمر الناطقة باسم وزارة الخارجية ليلى عبد اللهيفا ونائب رئيس جامعة أدا فارض اسماعيل زاده وأمينة المظالم سبينه علييفا ونائب وزير الخارجية إلنور محمدوف وأمين اللجنة الحكومية لشؤون الأسراء والمفقودين والرهائن اسماعيل أخوندوف ومندوبة الصليب الاحمر في أذربيجان اريانة باؤر وفرد العائلة الأذربيجانية المفقودة مشفق علييف.

واستلفت في المؤتمر الذي انطلق بوقف حداد لاحياء ذكرى ابناء الوطن الغالي الذين ضحوا بارواحهم من اجل وحدة اراضي أذربيجان وسيادتها الى انتهاك البلد المعتدي لعدد كثير من معايير القانون الدولي جراء عدوان أرمينيا العسكري ضد أذربيجان ومن ضمنها متطلبات القانون الانساني الدولي. وقيل إن الأهالي المديين لم تتم وقايتهم بخلاف قواعد الحرب وبالعكس تم اخذهم رهائن وقتلوا في كثير من الحالات. وقتل الاسراء والرهائن بعد تعرضهم للتعاذيب الفظيعة ولم تسلم الجثث الى أذربيجان لاضاعة اثار التعاذيب.

واشير الى أن أرمينيا ستسأل امام محكمة العدالة عن اعمالها الاجرامية التي ارتكبتها ضد أذربيجان دولة وشعبًا.