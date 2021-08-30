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    أمينة المظالم: 3890 مواطن في عداد المفقودين رسميا جراء عدوان أرمينيا العسكري

    ٣٠.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٢]

    باكو، 30 أغسطس، أذرتاج

    قالت أمينة المظالم الأذربيجانية صبينة علييفا إن آلافا من المواطنين اصبحوا في عداد المفقودين جراء عدوان أرمينيا العسكري واخذوا رهائن و3890 مواطن في عداد المفقودين رسميا ومنهم 719 مدني وبينهم 71 طفلا و267 مرأة.

    اضافت علييفا في كلمة ألقاها في المؤتمر المكرس للمفقودين جراء عدوان أرمينيا العسكري ضد أذربيجان 30 اغسطس اليوم أن مجزرة خوجالي ابشع جريمة غير مسبوق ارتكبت على يد البربرية والارهاب الارمينيين وذلك انتهاك صارم من قبل أرمينيا لاتفاقيات جنيف.

    وشددت امينة المظالم على أن أذربيجان بالعكس كانت وما زالت تلتزم بتعهداتها دائما.

     

     

     

    AZERTAG.AZ :أمينة المظالم: 3890 مواطن في عداد المفقودين رسميا جراء عدوان أرمينيا العسكري
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