الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح أيام شعر واقف

شوشا، 30 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أعادت مؤسسة حيدر علييف في 30 أغسطس تنظيم أيام الشعر المكرسة للشاعر الملا بناه واقف في مسقط رأسه لأول مرة بعد تحرير مدينة شوشا من وطأة احتلال الأرمن.

افادت وكالة اذرتاج ان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا شاركا في حفل الافتتاح الرسمي لأيام شعر واقف.

وألقى رئيس الدولة كلمة في الحفل.

ثم تفقد الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا معرضي "قاراباغ لؤلؤة الثقافة الأذربيجانية" و"مرة أخرى في الوطن: لآلئ فن قاراباغ" اللذين نظما في اطار أيام الشعر.