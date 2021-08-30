اللجنة الحكومية للأسراء والمفقودين والرهائن: الارمن استخدموا مساعي الرهائن الاذربيجانيين في نهب وسلب أراضينا التي احتلوها

باكو، 30 أغسطس، أذرتاج

قال أمين اللجنة الحكومية لشؤون الأسراء والمفقودين والرهائن اسماعيل أخوندوف إن قوات أرمينيا المسلحة ارتكبت اعمال التخريب في اراضي أذربيجان وسائر المقاطعات المجاورة التي احتلتها خلال 30 سنة وهدمت البيوت نهبا وسلبا واحرقت ودمرت الاثار التاريخية. واستخدمت مساعي الاسراء والرهائن في اعمال النهب والسلب في مقاطعات أذربيجان المحتلة ومن ضمنها هدم وتفكيك البيوت والأثار والنصب واحجار القبور لدى المقابر.

وتحدث أخوندوف في كلمة ألقاها في المؤتمر المكرس للمفقودين جراء عدوان أرمينيا العسكري ضد أذربيجان 30 اغسطس اليوم عن احصاءات الاذربيجانيين الاسراء والمفقودين والرهائن قائلا إن ما يقرب من 4000 مواطن أذربيجاني مسجل لدى اللجنة بصفتهم مفقودين. واضاف أن أذربيجان تلتزم بتعهداتها ضمن معايير القانون الدولي.