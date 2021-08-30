وفاة 78 شخصا بسبب فيروس كورونا في جورجيا خلال يوم

تبليسي، 30 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ارتفعت حصيلة ضحايا كوفيد – 19 في جورجيا من جديد.

أفادت وكالة اذرتاج ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا ازدادت بواقع 1915 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 545 ألف و33 شخصا.

توفي 7329 مصاب من الوباء في جميع انحاء البلد وتعافى 488 الف و661 مصاب من الوباء.