  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    وفاة 78 شخصا بسبب فيروس كورونا في جورجيا خلال يوم

    ٣٠.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٣٠]

    تبليسي، 30 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفعت حصيلة ضحايا كوفيد – 19 في جورجيا من جديد.

    أفادت وكالة اذرتاج ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا ازدادت بواقع 1915 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 545 ألف و33 شخصا.

    توفي 7329 مصاب من الوباء في جميع انحاء البلد وتعافى 488 الف و661 مصاب من الوباء.

     

    AZERTAG.AZ :وفاة 78 شخصا بسبب فيروس كورونا في جورجيا خلال يوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٨:٠١]
    وفاة 74 شخصا بسبب فيروس كورونا في جورجيا خلال يوم
    ٢٧.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٧]
    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الفلبين
    ٢٧.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:١١]
    ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى أكثر من 714 الف شخص خلال يوم
    ٢٦.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٢٥‎]
    وفاة 79 شخصا بسبب فيروس كورونا في جورجيا خلال يوم