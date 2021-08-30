مسؤول الخارجية: أرمينيا يجب أن تسأل عما ارتكبت من الجرائم

باكو، 30 أغسطس، أذرتاج

قال نائب وزير الخارجية إلنور محمدوف إن أذربيجان اهتمت دائما بمصير مواطنيها المفقودين او الرهائن جراء النزاع مع أرمينيا مستلفتة دقة المجتمع الدولي الى هذه القضية. ويمكن القول بالاعتماد على الجرائم الحربية المرتكبة من قبل الجانب المقابل إن معايير وقواعد القانون الدولي خرقت خرقا صارما.

واضاف أن أرمينيا تعاملت تعاملا مضادا لقواعد الحرب دائما ضد الاهالي المدنيين ورغم انتهاء الحرب ما زال مصير 3890 أذربيجاني غير معلوم وطبعا ثمة تعهدات على كل بلد.

واكد نائب الوزير محمدوف في كلمة ألقاها في المؤتمر المكرس للمفقودين جراء عدوان أرمينيا العسكري ضد أذربيجان 30 اغسطس اليوم أن أرمينيا مارست سياسة التطهير العرقي واحتجز مواطنونا في ظروف غير مطاقة وقتلوا بهمجية. واستعيد 54 مواطنا عامة ومنهم 6 نساء من الرهائن الى أذربيجان بدعم الصليب الأحمر مشددا على أن أذربيجان فقد أطلقت سراح 100 ارميني بعد الحرب الوطنية متحلية بموقف الانسانية وذلك بجانب تسليم جثث الجنود الارمن المعثور عليها الى الجانب المقابل.

واكد مسؤول الخارجية أن أرمينيا يجب أن تسأل عما ارتكبت من الجرائم.