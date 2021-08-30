دوشنبه، 30 أغسطس / آب، (أذرتاج) أقيم حفل افتتاح المؤسسة المشتركة "Composite TA" التي أسستها شركة "Avesto Group" الطاجيكستانية وشركة "Azkompozit" الأذربيجانية في دوشانبه. أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان ورئيس مجلس النواب ومدينة دوشانبه رستم إمام علي ومدير شركة "Azkompozit" رسول بخشعلييف وموظفي السفارة الأذربيجانية في طاجيكستان شاركوا في الحفل. ستنتج الشركة الذي أنشئت في سبتمبر 2019 أنابيب مركبة بطول 150 كيلومترا وقطر 300-3000 ملم سنويا. توظف الشركة 150 شخصا. ستلبي الأنابيب عالية الجودة الطلب المحلي ويتم تصديرها إلى دول أجنبية. وتفقد رئيس الدولة إنتاج الشركة وتمنى النجاح للعمال.

AZERTAG.AZ : افتتاح مؤسسة مشتركة طاجيكية أذربيجانية

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