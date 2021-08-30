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    تطهير مساحة 179 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي

    ٣٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٧]

    باكو، 30 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن أفراد الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 23 – 28 أغسطس 77 لغما مضادا للمشاة و31 لغما مضادا للدبابات و107 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 179 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

     

     

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