الرئيس إلهام علييف: اليوم يوم مهم جدا في حياة البلد

شوشا المحررة، 30 أغسطس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن اليوم يوم مهم في حياة بلدنا. نحتفل بافتتاح أيام شعر واقف أمام ضريح الملا بناه واقف وزير خان قراباغ رجل الدولة الشاعر الأذربيجاني المرموق.

وهنأ الرئيس علييف مشاركين وجميع شعب أذربيجان بمناسبة افتتاح أيام شعر واقف قائلا إن ضريح واقف قد تعرض للوحشية الارمينية مثل سائر اثارنا التاريخية الواقعة في الاراضي المحتلة. واليوم تمت اعادة اعمار واصلاح الضريح وجرى الامس الافتتاح الثاني للضريح. وتعلمون أن قرار انشاء ضريح واقف في شوشا اتخذه الزعيم العام حيدر علييف. وجرى افتتاح هذا الضريح في 14 يناير عام 1982م هنا في الجو الثلجي المتجمد بمبادرته. ولم يكن ذلك حدثا عاديا لأن شوشا كانت جزءً لاقليم قراباغ الجبلي الذاتي الحكم آنذاك."

واشار الرئيس علييف الى أن الارمن كانوا يدعون طوال السنوات المديدة بشوشا ساعين الى تقديم شوشا كمدينة ارمينية والحال أن ذلك كان عديم الاساس التاريخي والثقافي.

وزاد اننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ايضا أن الملا بناه واقف لم يك شاعرا فقط بل وفي الوقت ذاته وزيرا لخان قراباغ ايضا وكانت الاديولوجية السوفييتية خلال الحقبة السوفييتين وموقف الحكومة السوفييتية من التاريخ عبارة عن أن الخانيات كانت تقدم كبقعة سوداء في التاريخ وعلى الرغم من كل هذه تم نصب هذا الضريح بفضل ارادة الزعيم العام وحسامته ليكون من المثبت أن شوشا مدينة أذربيجان مرة اخرى."