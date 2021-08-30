الرئيس علييف: الصفحة السوداء لتاريخ أذربيجان قد مضت وأخذنا نتنفس من جديد

شوشا المحررة، 30 أغسطس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن اهم النشاط كان وضع حجر الاساس الامس لمجمع سكني جديد. وهذا المجمع السكني سينشأ على اساس خطة شوشا الرئيسية. وتم التصديق على خطة شوشا الرئيسية وهي خطة مفصلة جدا وجميلة. ويخطط انشاء 25 مبنى سكنيا هناك في المرحلة الاولى وهي تكون مبان ذات الطوابق الثلاثة والاربعة والخمسة كي يأخذ المواطنون يعودون الى شوشا.

اضاف الرئيس علييف في كلمة القاها في حفل افتتاح ايام شعر واقف فش شوشا أن هذه التدابير الشاملة تدل على أن انعاش شوشا جار بسرعة وشوشاويون يعودون الى شوشا سواء رهطا رهطا يزورون مسقط رؤوسهم وفي الوقت ذاته توفر فرص عمل للشوشاويين في مؤسسات تفتتح هنا وبذلك ننهض شوشا من جديد.

واعاد الرئيس في كلمته للذاكرة ما حدث قبل 40 عاما قائلا إن والدي كان واقفا هنا وكنت واقفا هناك وفي الجو المثلج المتجمد كان يجري افتتاح ضريح واقف. ثم أتيت الى شوشا مرة ثانية مع والدي في 29 يوليو عام 1982م وكانت تنظم ايام شعر واقف آنذاك. ونحتفل اليوم مرة ثانية بافتتاح ضريح واقف. وكان والدي ابن 59 عاما في حين تنظيم ايام شعر واقف واليوم انا ابن 59 عاما. وقد يعد بعض أن هذا صدفة ولكني اعتبر أن هذا فيه معنى رمزية كبيرة لأن التاريخ يتكرر. وقد مضت الصفحة السوداء لتاريخ أذربيجان وأخذنا نتنفس من جديد.