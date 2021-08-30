  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تطعيم 6 ملايين و689 ألف و31 جرعة من لقاح كورونا في حتى الآن

    ٣٠.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٠]

    باكو، 30 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1225 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 30 أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 768 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و457 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 6 ملايين و689 ألف و31 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و43 ألفا و744 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و645 ألف و287 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 6 ملايين و689 ألف و31 جرعة من لقاح كورونا في حتى الآن
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٨]
    أذربيجان: تسجيل 3107 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1770 مصاب ووفاة 39 مصابا في 30 أغسطس
    ٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢٠:٤٧]
    أذربيجان: تسجيل 4010 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 2898 مصاب ووفاة 41 مصابا في 29 أغسطس
    ٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٦]
    أذربيجان: تطعيم أكثر من 101 ألف جرعة من لقاح كورونا في 28 أغسطس
    ٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
    أذربيجان: تسجيل 4241 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 3366 مصاب في 28 أغسطس
    أذربيجان: تطعيم 6 ملايين و689 ألف و31 جرعة من لقاح كورونا في حتى الآن