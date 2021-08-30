أذربيجان: تطعيم 6 ملايين و689 ألف و31 جرعة من لقاح كورونا في حتى الآن

باكو، 30 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1225 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 30 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 768 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و457 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 6 ملايين و689 ألف و31 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و43 ألفا و744 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و645 ألف و287 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.