أذربيجان: تسجيل 3107 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1770 مصاب ووفاة 39 مصابا في 30 أغسطس

باكو، 30 أغسطس / آب، (أذرتاج)

سجلت إصابة 3107 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1770 مصاب هذا المرض وتوفي 39 مصابا بالفيروس في 30 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 421 ألف و103 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 362 ألف و898 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5592 مريض منهم ويستمر علاج 52 ألفا و613 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 11 الفا و191 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و442 ألف و244 فحص طبي.