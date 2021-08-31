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    الاستاذ "الشاه" يتأهل لثمن النهائي لبطولة ايم تشيس الامريكية للشطرنج السريع

    ٣١.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٠٠]

    باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

    نظمت مباريات الجولات الخمس الاخيرة لبطولة ايم تشيس الامريكية للشطرنج السريع المنظمة ضمن سلسلة البطولات عبر الاتصال المرئي "جولة أبطال الشطرنج" التي ينظمها البطل العالمي ماغنوس كارلسن.

    أفادت أذرتاج أن الاستاذ الأذربيجاني الملقب "بالشاه" شهريار محمدياروف تعادل في المباراة الاولى لليوم في الجولة الحادية عشرة مع الهندي ويديت وخسر امام الفيتنامي غوانغ في الجولة التالية وتعادل في الجولة الثالثة عشرة مع الفرنسي فيروزجه وتغلب على الروسي ناروديتسكي في الجولة الرابعة عشرة وتعادل في الجولة الاخيرة مع الامريكي هانسن.

    واحتل الاستاذ "الشاه" المركز السادس برصيد 9 نقاط في الجولات الخمس عشرة وتأهل بذلك لمرحلة ثمن النهائي للبطولة.

    وتستمر البطولة الى الخامس من سبتمبر وجائزتها العامة مائة الف دولار.

     

     

    AZERTAG.AZ :الاستاذ "الشاه" يتأهل لثمن النهائي لبطولة ايم تشيس الامريكية للشطرنج السريع
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