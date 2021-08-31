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    سياسة


    وزير الخارجية يستقبل رئيسا مشاركا جديدا من روسيا لمجموعة منسك

    ٣١.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٤٠]

    باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

    استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 30 اغسطس رئيسا مشاركا جديدا من روسيا لمجموعة منسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا ايغور خوايف.

    قالت الخارجية في بيان إن الوزير جيهون بايراموف هنأ الجانب المقابل بمناسبة تعيينه. وقال ايغور خوايف إن زيارته الحالية هي زيارة تعرف.

    وقدم الوزير جيهون بايراموف الى الجانب المقابل معلومات حوفل الوضع الراهن في المنطقة والفعاليات التي تنفذها أذربيجان في المرحلة ما بعد النزاع وامكانية تطبيع العلاقات على اساس مبادئ القانون الدولي مع أرمينيا بازالة عامل الاحتلال وكذلك انعدام موقف الانتقام الذي يتخذه الجانب المقابلعن أي أفق وضرورة استفادة الطرفين من فرص تعاون متكونة.

    وتبادل الطرفان وجهات نظر حول تنفيذ بنود البيان الثلاثي وتدابير اقامة ثقة.

     

     

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يستقبل رئيسا مشاركا جديدا من روسيا لمجموعة منسك
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