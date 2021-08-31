رئيس أوكرانيا في زيارة عمل إلى واشنطن

باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قام رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

أفادت وكالة اذرتاج ان فلاديمير زيلينسكي سيلتقي بالرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في الأول من سبتمبر.

قال البيان ان "رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي وقرينته السيدة الأولى يلينا زيلينسكيا وصلا إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل بدعوة من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن. يتضمن جدول اعمال الزيارة اجتماعات فردية للقادة واجتماعات مطولة للوفود". وفقا للخدمة الصحفية لمكتب الرئيس الأوكراني، من المقرر عقد عدد من الاجتماعات المهمة لفلاديمير زيلينسكي مع المسؤولين الأمريكيين أيضا. كما سيوقع ممثلو أوكرانيا والولايات المتحدة على عدد من الوثائق.