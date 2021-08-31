باكو، 31 أغسطس، أذرتاج فازت لاعبة الشطرنج الشابة الأذربيجانية جوهر عبيد الله يفا بمسابقة كأس العالم حيث تغلبت في النهائي على الجورجية تاماري اسادزي في مسابقة الشابات 18 سنة وبذلك حصلت على بطاقة النهائي الكبير المخطط تنظيمه في 18-24 ديسمبر.

AZERTAG.AZ : لاعبة الشطرنج الشابة الأذربيجانية فازت بمسابقة كأس العالم

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده