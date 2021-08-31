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    لاعبة الشطرنج الشابة الأذربيجانية فازت بمسابقة كأس العالم

    ٣١.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٦]

    باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

    فازت لاعبة الشطرنج الشابة الأذربيجانية جوهر عبيد الله يفا بمسابقة كأس العالم حيث تغلبت في النهائي على الجورجية تاماري اسادزي في مسابقة الشابات 18 سنة وبذلك حصلت على بطاقة النهائي الكبير المخطط تنظيمه في 18-24 ديسمبر.

     

     

     

    AZERTAG.AZ :لاعبة الشطرنج الشابة الأذربيجانية فازت بمسابقة كأس العالم
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