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    وفاة 1588 شخص بسبب فيروس كورونا في جورجيا خلال أغسطس

    ٣١.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٢]

    تبليسي، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفعت حصيلة ضحايا كوفيد – 19 في جورجيا من جديد.

    أفادت وكالة اذرتاج ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا ازدادت بواقع 4 آلاف و778 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 549 ألف و811 شخص.

    توفي 7 آلاف و408 مصاب من الوباء في جميع انحاء البلد وتعافى 493 الف و414 مصاب من الوباء.

     

    AZERTAG.AZ :وفاة 1588 شخص بسبب فيروس كورونا في جورجيا خلال أغسطس
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