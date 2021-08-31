وفاة 1588 شخص بسبب فيروس كورونا في جورجيا خلال أغسطس
AzerTAg.az
٣١.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٢]
تبليسي، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)
ارتفعت حصيلة ضحايا كوفيد – 19 في جورجيا من جديد.
أفادت وكالة اذرتاج ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا ازدادت بواقع 4 آلاف و778 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 549 ألف و811 شخص.
توفي 7 آلاف و408 مصاب من الوباء في جميع انحاء البلد وتعافى 493 الف و414 مصاب من الوباء.
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