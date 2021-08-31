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    قرعة المرحلة ما قبل النخبة بدوري أبطال اوروبا لكرة الصالات تحدد منافسات أراز نخجوان

    ٣١.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:١٠]

    نيون، 31 أغسطس، أذرتاج

    جرى حفل سحب القرعة بدوري ابطال اوروبا لكرة الصالات بمدينة نيون السويسرية.

    وحددت القرعة منافسات نادي أراز نخجوان الأذربيجاني في المجموعة السادسة حيث يتنافس مع اوراغان ايفانوفو فرانكيوسك الاوكراني وليقيني الكوسوفي ويونايتد قالاتي الروماني خلال 26-31 اكتوبر في مباريات تستضيفها اوكرانيا.

    والاندية صاحبات المراكز الاولى في المجموعات تتأهل لمرحلة النخبة.

     

     

    AZERTAG.AZ :قرعة المرحلة ما قبل النخبة بدوري أبطال اوروبا لكرة الصالات تحدد منافسات أراز نخجوان
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