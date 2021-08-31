مراسلة الأناضول: لن يكون الذين ارتكبوا مثل هذه الوحشية والبربرية بشرا

جبرائيل المحررة، 31 أغسطس، أذرتاج

قالت برجو جاليك كوجوملو مراسلة وكالة الأناضول التي سافرت الى جبرائيل المحررة من وطأة احتلال أرمينيا إنني أزور أذربيجان للمرة الاولى وزرنا اليوم الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني ووجدنا هذه الاراضي مخربة مدمرة من قبل الوحشيين الارمن وقد نبش الارمن القبور واخرجوا الجثث ونهبوها وسلبوها.

واضافت مراسلة الأناضول كوجوملو أن الذين ارتكبوا مثل هذه الوحشية والبربرية لن يكونوا بشرا ونأمل في اعادة انتعاش هذه الاراضي لنشهد اقامة الاذربيجانيين من جديد في مسقط رؤوسهم حياة سعيدة.