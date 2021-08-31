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    زلزال بقوة 5 درحات يضرب تركيا

    ٣١.٠٨.٢٠٢١ [١٦:١١]

    إسطنبول، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    وقع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في منطقة آلتينتاش في محافظة كوتاهيا التركية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ان الزلزال وقع وسط الولاية في الساعة 14.04 بالتوقيت المحلي.

    ولم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جرّاء الهزة .

     

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5 درحات يضرب تركيا
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