حوالي 643 وفاة من كورونا في ايران خلال يوم

طهران، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الارتفاع.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 31 الفا و319 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 4 ملايين و992 الف و63 شخص.

تم تسجيل 643 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 107 ألف و794 شخص.

تعافى 4 ملايين و205 الف و927 مصاب تماما وترخصوا.