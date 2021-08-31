البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 1 سبتمبر
AzerTAg.az
٣١.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤١]
باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 1 سبتمبر / أيلول.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 1 سبتمبر / أيلول.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣٠.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٥٨]
٢٥.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٤]
٣١.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٤٠]
٣٠.٠٨.٢٠٢١ [١٧:١٢]
٣٠.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٣٨]
٣٠.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٤٣]
٣١.٠٨.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٣١.٠٨.٢٠٢١ [٠٩:٥٣]
٣٠.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٥٨]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٧]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٣]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٢٩]
٣١.٠٨.٢٠٢١ [١٦:١٣]
٣١.٠٨.٢٠٢١ [١١:٥٥]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣٥]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٣١.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٥٥]
٣١.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٩]
٣٠.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٨]
٣٠.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
٣١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٢]
٣٠.٠٨.٢٠٢١ [١٦:١٥]
٣٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٥٩]
٣١.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٠٤]
٣١.٠٨.٢٠٢١ [١١:٥٠]
٣٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٥٧]
٣٠.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك