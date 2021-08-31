أذربيجان: تسجيل 3788 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 3228 مصاب ووفاة 44 مصابا في 31 أغسطس

باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

سجلت إصابة 3788 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 3228 مصاب هذا المرض وتوفي 44 مصابا بالفيروس في 31 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 424 ألف و891 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 366 ألف و126 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5636 مريض منهم ويستمر علاج 53 ألفا و129 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 19 الفا و693 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و461 ألف و937 فحص طبي.