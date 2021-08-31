  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تطعيم أكثر من 116 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم

    ٣١.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٥‎٥‎]

    باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 116 ألف و709 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 31 أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 69 ألف و972 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و46 ألفا و737 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 6 ملايين و805 ألف و740 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و113 ألف و716 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و692 ألف و24 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 116 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٩]
    أذربيجان: تسجيل 3788 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 3228 مصاب ووفاة 44 مصابا في 31 أغسطس
    ٣٠.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٨]
    أذربيجان: تسجيل 3107 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1770 مصاب ووفاة 39 مصابا في 30 أغسطس
    ٣٠.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
    أذربيجان: تطعيم 6 ملايين و689 ألف و31 جرعة من لقاح كورونا في حتى الآن
    ٢٩.٠٨.٢٠٢١ [٢٠:٤٧]
    أذربيجان: تسجيل 4010 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 2898 مصاب ووفاة 41 مصابا في 29 أغسطس
    أذربيجان: تطعيم أكثر من 116 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم