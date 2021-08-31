أذربيجان: تطعيم أكثر من 116 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم

باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 116 ألف و709 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 31 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 69 ألف و972 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و46 ألفا و737 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 6 ملايين و805 ألف و740 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و113 ألف و716 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و692 ألف و24 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.