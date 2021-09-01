البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 1 سبتمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 1 سبتمبراليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
|
العملة الأجنبية
|
الكود
|
العدد
|
سعر الصرف
|
|
دولار أمريكي
|
USD
|
1
|
1.7
|
|
بيسو أرجنتيني
|
ARS
|
1
|
0.0177
|
|
أورو
|
EUR
|
1
|
2.0151
|
|
دولار أسترالي
|
AUD
|
1
|
1.2775
|
|
روبل بلاروس
|
BYN
|
1
|
0.6693
|
|
ريال برازيلي
|
BRL
|
1
|
0.336
|
|
درهم إماراتي
|
AED
|
1
|
0.4628
|
|
راند جنوب أفريقيا
|
ZAR
|
1
|
0.1193
|
|
كرون دنماركي
|
DKK
|
1
|
0.271
|
|
لاري جورجي
|
GEL
|
1
|
0.5397
|
|
روبي هندي
|
INR
|
1
|
0.0228
|
|
دولار هونغ كونغ
|
HKD
|
1
|
0.2189
|
|
دولار كندا
|
CAD
|
1
|
1.377
|
|
دينار الكويت
|
KWD
|
1
|
5.6412
|
|
رينجيتي ماليزي
|
MYR
|
1
|
0.409
|
|
بيسو المكسيك
|
MXN
|
1
|
0.0858
|
|
جنيه مصري
|
EGP
|
1
|
0.1085
|
|
لاي مولدوفا
|
MDL
|
1
|
0.0941
|
|
كرون النرويج
|
NOK
|
1
|
0.1974
|
|
زلوتي بولندا
|
PLN
|
1
|
0.4471
|
|
تنكه كازاخستان
|
KZT
|
1
|
0.004
|
|
سوم قيرغيزستان
|
KGS
|
1
|
0.0201
|
|
روبل روسي
|
RUB
|
1
|
0.0232
|
|
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي
|
SDR
|
1
|
2.4207
|
|
دولار سنغافورة
|
SGD
|
1
|
1.2625
|
|
ريال السعودية
|
SAR
|
1
|
0.4533
|
|
سوموني طاجيكستان
|
TJS
|
1
|
0.1504
|
|
دولار تايوان
|
TWD
|
1
|
0.0609
|
|
ليرة تركيا
|
TRY
|
1
|
0.1958
|
|
مانات تركمانستان
|
TMT
|
1
|
0.4857
|
|
غريفنا أوكرانيا
|
UAH
|
1
|
0.0621
|
|
دولار نيوزيلندا
|
NZD
|
1
|
1.1928
|
|
كرون التشيك
|
CZK
|
1
|
0.0788
|
|
يوان الصين
|
CNY
|
1
|
0.2631
|
|
جنيه إنكلترا
|
GBP
|
1
|
2.3497
|
|
شكل الإسرائيلي
|
ILS
|
1
|
0.5201
|
|
كرون السويد
|
SEK
|
1
|
0.1988
|
|
فرنك سويسرا
|
CHF
|
1
|
1.8429
|
|
وون كوريا الجنوبي
|
KRW
|
100
|
0.1504
|
|
ليرة لبنان
|
LBP
|
100
|
0.1126
|
|
ين اليابان
|
JPY
|
100
|
1.5297
|
|
بيسو تشيلي
|
CLP
|
100
|
0.2311
|
|
سوم أوزبكستان
|
UZS
|
100
|
0.016
|
|
روبيا إندونيسيا
|
IDR
|
100
|
0.0117
|
|
ريال إيران
|
IRR
|
100
|
0.004
|
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