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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية شيروانلي المحررة في محافظة أغدام (فيديو)

    ٠١.٠٩.٢٠٢١ [١٠:١٩]

    باكو، 1 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية شيروانلي المحررة في محافظة أغدام من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16304233964061954337.mp4

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية شيروانلي المحررة في محافظة أغدام (فيديو)
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