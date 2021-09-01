وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية شيروانلي المحررة في محافظة أغدام (فيديو)
AzerTAg.az
٠١.٠٩.٢٠٢١ [١٠:١٩]
باكو، 1 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية شيروانلي المحررة في محافظة أغدام من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16304233964061954337.mp4
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