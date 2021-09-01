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    ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى أكثر من 607 الف شخص خلال يوم

    ٠١.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٠٥‎]

    باكو، 1 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 4 ملايين و532 الف و509 شخص خلال حتى الآن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "worldometers.info" على الإنترنت أن حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع بواقع أكثر من 607 الف و337 حالة اصابة اخرى خلال يوم أخير ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 218 مليون و511 ألف و764 شخص.

    تم تسجيل أكبر عدد من الحالات (156 الف وشخصين) وعدد الوفيات من المرض في الولايات المتحدة الامريكية (1232 شخص) خلال اليوم الماضي.

    يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

    ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

    وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: الهند والبرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا.

    أصيب 40.1 مليون شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها الهند (32 مليون و8 آلاف شخص) والبرازيل (20 مليون و7 آلاف) وفرنسا (6.7 مليون) وروسيا (6.9 مليون) وتركيا (6.3 مليون).

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى أكثر من 607 الف شخص خلال يوم
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