اجراء نصف النهائي لمسابقة "بياتلون الدبابات"

باكو، 1 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أقيم الدور نصف النهائي لمسابقة "بياتلون الدبابات" ضمن مباريات "الألعاب العسكرية الدولية - 2021" في مدينة موسكو عاصمة الاتحاد الروسي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه في هذه المرحلة يجب على ثلاثة أطقم في كل فريق قطع مسافة 50 كيلومترا بدبابة وتدمير 24 هدفا.

وفقا لنتائج الدور نصف النهائي، سيتم تحديد الفرق التي ستتأهل إلى النهائيات.