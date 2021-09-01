  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    اجراء نصف النهائي لمسابقة "بياتلون الدبابات"

    ٠١.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٣٨]

    باكو، 1 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أقيم الدور نصف النهائي لمسابقة "بياتلون الدبابات" ضمن مباريات "الألعاب العسكرية الدولية - 2021" في مدينة موسكو عاصمة الاتحاد الروسي.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه في هذه المرحلة يجب على ثلاثة أطقم في كل فريق قطع مسافة 50 كيلومترا بدبابة وتدمير 24 هدفا.

    وفقا لنتائج الدور نصف النهائي، سيتم تحديد الفرق التي ستتأهل إلى النهائيات.

     

    AZERTAG.AZ :اجراء نصف النهائي لمسابقة "بياتلون الدبابات"
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠٩.٢٠٢١ [١٠:١٩]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية شيروانلي المحررة في محافظة أغدام (فيديو)
    ٣٠.٠٨.٢٠٢١ [١١:٠٤]
    وزارة الدفاع: معلومات عن حرق المراعي من قبل الجنود الأذربيجانيين كاذبة
    ٢٨.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٤٣]
    قوات حفظ السلام الأذربيجانية تعود الى أرض الوطن من أفغانستان بعد إنجاز المهام الخدمية منذ 2002م
    ٢٧.٠٨.٢٠٢١ [١١:٠١]
    وزارة الدفاع: استهداف محافظة طوفوز الأذربيجانية باستخدام الرشاشات كبيرة العيار من قبل الجيش الأرميني
    اجراء نصف النهائي لمسابقة "بياتلون الدبابات" اجراء نصف النهائي لمسابقة "بياتلون الدبابات" اجراء نصف النهائي لمسابقة "بياتلون الدبابات" اجراء نصف النهائي لمسابقة "بياتلون الدبابات"