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    فتح باب الترشح لجائزة الملك فيصل في دورتها الـ 45 وتخصيص فرع الطب لتطوير اللقاحات

    ٠١.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٣٧]

    الرياض، 1 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أفادت وكالة الانباء السعودية ان الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل اعلنت اليوم الأربعاء (1 سبتمبر 2021) فتح باب الترشح لدورتها الخامسة والأربعين 2023، إجمالي جوائزها مليون دولار سنوياً، حيث تم تخصيص جائزة الطب لموضوع "الأوبئة وتطوير اللقاحات"، كما خصصت جائزتها في الدراسات الإسلامية لموضوع "العمارة الإسلامية".

    وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور عبدالعزيز السبيل، إن لجان الجائزة تحدد في كل عام موضوعاً علمياً لكل جائزة من الجوائز الأربع، حيث تم كذلك تخصيص جائزة اللغة العربية والأدب لموضوع "السرد العربي القديم والنظريات الحديثة"، وجائزة العلوم في مجال "الكيمياء".

    أما جائزة خدمة الإسلام، فهي جائزة تقديرية، تمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، فكرياً، وعلمياً، واجتماعياً، من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج، ومشروعات، ذات أثر في المجتمع المسلم.

    وتستقبل الجائزة الترشيحات لدورتها الجديدة حتى نهاية مارس 2022 من خلال البريد الجوي، أو البريد الإلكتروني، أو عبر بوابة الترشيح الإلكترونية للجائزة: www.kingfaisalprize.org/nomination

    يذكر أن جائزة الملك فيصل التي منحت لأول مرة عام 1979، فاز بها 275 عالماً، ينتمون إلى 43 جنسية، نال 21 منهم جائزة نوبل فيما بعد.

     

    AZERTAG.AZ :فتح باب الترشح لجائزة الملك فيصل في دورتها الـ 45 وتخصيص فرع الطب لتطوير اللقاحات
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