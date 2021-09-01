وزير الخارجية البيلاروسي يستلم نسخ من اوراق اعتماد السفير الأذربيجاني
AzerTAg.az
٠١.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٣٩]
مينسك، 1 سبتمبر، أذرتاج
استلم وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي 1 سبتمبر اليوم نسخا من اوراق اعتماد السفير الأذربيجاني في البلد عُلْوي بخش علييف.
جاء في بيان الخارجية البيلاروسية أن لقاء منعقدا بين الطرفين ارتكز على بحث المسائل الملحة في تطوير العلاقات البيلاروسية الأذربيجانية في مجالات السياسة والتجارة والاقتصاد والانسانية وفعاليات مشتركة لمينسك وباكو في الفضاء الدولي وكذلك سير تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة.
حسينلي مراسل أذرتاج
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