مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والإيراني

باكو، 1 سبتمبر، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية مساء الامس بين وزيري الخارجية الأذربيجاني جيهوان بايراموف والايراني حسين أمير عبد اللهيان.

قالت الخارجية في بيان إن الوزير بيراموف هنأ نظيره الايراني بمناسبة تعيينه المنصب متمنيا له نجاحا في فعالياته.

واكد الوزير بايراموف على وجود علاقات الصداقة والتعاون التي تعتمد على الجذور التاريخية العميقة بين أذربيجان وايران وجدول اعمال التعاون الثنائي واسع الاطياف مشيرا الى تنفيذ ناجح لعدد من المشاريع من جانب كلا البلدين.

كما تبادل الطرفان وجهات نظر حول الوضع الراهن في المنطقة وبعض مسائل التعاون الثنائي.

ودعا الوزير بايراموف زميله الايراني لزيارة أذربيجان في زيارة رسمية.