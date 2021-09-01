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    تطهير مساحة 455 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الشهر الماضي

    ٠١.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٢٦]

    باكو، 1 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات شهرية حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن أفراد الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 1 – 31 أغسطس 455 لغما مضادا للمشاة و70 لغما مضادا للدبابات و503 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 634 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

    AZERTAG.AZ :تطهير مساحة 455 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الشهر الماضي
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