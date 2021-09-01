جورجيا تستورد 114.3 ألف طن من وقود الديزل من أذربيجان خلال 7 أشهر

تبليسي، 1 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

استوردت جورجيا 114.3 ألف طن من الوقود في الفترة ما بين يناير ويوليو من هذا العام. هذا أقل 300 طن أو 18.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد مستوردي البترول الجورجيين ان جورجيا استوردت 631.4 ألف طن من البنزين. وهذا أقل 23.1 الف طن أو بنسبة 3.8 في المائة عن العام السابق.

يذكر أنه خلال شهرين أصبحت أذربيجان ثالث أكبر مورد لوقود الديزل إلى جورجيا. استوردت جورجيا 114.3 ألف طن من الديزل من أذربيجان خلال الفترة المشمولة بالتقرير.