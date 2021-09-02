أذربيجان: تسجيل 3845 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 3876 مصاب ووفاة 41 مصابا في 1 سبتمبر

باكو، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 3845 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 3876 مصاب هذا المرض وتوفي 41 مصابا بالفيروس في 1 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 428 ألف و736 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 370 ألف ومصابين منهم بالعلاج وتوفي 5677 مريض منهم ويستمر علاج 53 ألفا و57 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 19 الفا و102 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و481 ألف و39 فحصا طبيا.