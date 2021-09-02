  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تطعيم نحو 106 ألف جرعة من لقاح كورونا في 1 سبتمبر

    ٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٣١]

    باكو، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 105 ألف و699 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في يوم 1 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 65 ألف و968 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و39 ألفا و731 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 6 ملايين و911 ألف و439 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و179 ألف و684 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و731 ألف و755 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم نحو 106 ألف جرعة من لقاح كورونا في 1 سبتمبر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٠:١٧]
    أذربيجان: تسجيل 3845 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 3876 مصاب ووفاة 41 مصابا في 1 سبتمبر
    ٣١.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٥‎٥‎]
    أذربيجان: تطعيم أكثر من 116 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم
    ٣١.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٩]
    أذربيجان: تسجيل 3788 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 3228 مصاب ووفاة 44 مصابا في 31 أغسطس
    ٣٠.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٨]
    أذربيجان: تسجيل 3107 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1770 مصاب ووفاة 39 مصابا في 30 أغسطس
    أذربيجان: تطعيم نحو 106 ألف جرعة من لقاح كورونا في 1 سبتمبر