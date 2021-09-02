أذربيجان: تطعيم نحو 106 ألف جرعة من لقاح كورونا في 1 سبتمبر

باكو، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 105 ألف و699 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في يوم 1 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 65 ألف و968 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و39 ألفا و731 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 6 ملايين و911 ألف و439 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و179 ألف و684 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و731 ألف و755 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.