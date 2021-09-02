كنجة، 2 سبتمبر، أذرتاج

موظفو وسائل الاعلام الجماهيرية للدول الاعضاء والمراقبة لدى المجلس التركي يزورون مناطق كنجة السكنية المنكوبة بصواريخ أرمينيا الباليستية.

وسافر الضيوف الى منطقة سكنية منكوبة في كنجة جراء ارهاب أرمينيا في اكتوبر العام الماضي بسقوط عدد كبير من الضحايا واصابة مئات بالدمار والخراب واسع النطاق واحيطوا علما بأن قوات أرمينيا المحتلة انتهكت انتهاكا صارما معايير القانون الدولي ومبادئه خلال حرب الـ44 يوما الوطنية واتفاقيات جنيف لعام 1949م ومحاضرها الاضافية وكذلك متطلبات نظام وقف اطلاق النار المتفق عليه نتيجة لقاء موسكو الذي انعقد بطلباتهم الملحة واستهدفوا المناطق السكنية عمدا بالصواريخ الموجهة وغير الموجهة والمدافع كبيرة العيار.

ونتيجة لاستهداف أرمينيا مدينة كنجة الأذربيجانية ثاني اكبر مدن البلد المكتظة بنصف مليون نسمة الواقعة على بعد يزيد عن مائة كيلومتر عن منطقة النزاع قتل 26 مدنيا وبينهم النساء الاطفال واصيب 142 آخر بجروح مختلفة الخطورة بجانب الحاق اضرار هائلة بمنشآت البنية التحتية المدنية والاثار التاريخية والثقافية وكذلك مراكب النقل وغيرها من الممتلكات العامة.

وجاء فيها أن الغارة الغدرة المنفذة في الليل استهدفت قتل عدد كبير قدر الامكان من المسالمين العزل المدنيين خاصة باستخدام صواريخ توشكا او وسميرتش وسكاد وغيرها من القذائف ذات الدمار الشامل. ورغم أن استهداف المواطنين المسالمين عمدا جريمة ضد البشر فإن أرمينيا واصلت جرائمها الحربية وهي تجاهلت القانون الدولي مشهد العالم كله.

ووضع اعضاء الوفد باقات من الزهور حول المبنى السكنية المدمرة جراء الارهاب الارميني اجلالا بذكرى السكان المسالمين الضحايا.