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    الرئيس إلهام علييف يهنئ رياضيين فائزوا بميدالية ذهبية في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية "طوكيو – 2020"

    ٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٢:١٠]

    باكو، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    هنأ رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف رياضيين فائزوا بميدالية ذهبية في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية "طوكيو – 2020".

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات كبتها رئيس الدولة في حسابه في توتير.

    جاء فيها: "أهنئ بصدق صاحب الميدالية الذهبية ولي إسرافيلوف على فوزه المقنع!"

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يهنئ رياضيين فائزوا بميدالية ذهبية في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية "طوكيو – 2020"
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