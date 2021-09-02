الرئيس إلهام علييف يهنئ رياضيين فائزوا بميدالية ذهبية في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية "طوكيو – 2020"
AzerTAg.az
٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٢:١٠]
باكو، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
هنأ رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف رياضيين فائزوا بميدالية ذهبية في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية "طوكيو – 2020".
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات كبتها رئيس الدولة في حسابه في توتير.
جاء فيها: "أهنئ بصدق صاحب الميدالية الذهبية ولي إسرافيلوف على فوزه المقنع!"
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