وفاة 7563 شخص بسبب فيروس كورونا في جورجيا حتى الآن
AzerTAg.az
٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٢٣]
تبليسي، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
ارتفعت حصيلة ضحايا كوفيد – 19 في جورجيا من جديد.
أفادت وكالة اذرتاج ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا ازدادت بواقع 3212 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 556 ألف و909 شخص.
توفي 7 آلاف و563 مصاب من الوباء في جميع انحاء البلد.
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