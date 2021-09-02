احتياطات النقد الأجنبي تزيد عن 7 مليارات دولار
AzerTAg.az
٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٤١]
تبليسي، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
كشف البنك المركزي الأذربيجاني عن حجم احتياطي النقد الأجنبي له.
أفادت أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي لأول يونيو كان 7 مليارات و42.6 مليون دولار وهذا المؤشر اكثر قدر 546.1 مليون دولار قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.
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