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    احتياطات النقد الأجنبي تزيد عن 7 مليارات دولار

    ٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٤١]

    تبليسي، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    كشف البنك المركزي الأذربيجاني عن حجم احتياطي النقد الأجنبي له.

    أفادت أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي لأول يونيو كان 7 مليارات و42.6 مليون دولار وهذا المؤشر اكثر قدر 546.1 مليون دولار قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :احتياطات النقد الأجنبي تزيد عن 7 مليارات دولار
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