ليلى عبد الله يفا: نستلفت اهتمام وزير الخارجية الارميني الى ضرورة تنفيذ البيانين الموقع عليهما من قبل الطرفين الحين أرمينيا لم تكف الى الحين عن سياستها العدوانية

باكو، 2 سبتمبر، أذرتاج

علقت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبد الله يفا على تصريح أدلى به وزير الخارجية الارميني ارارات ميرزويان لوكالة ريا الروسية.

أفادت أذرتاج أن السيدة عبد الله يفا قالت إن وزير الخارجية الارميني ارارات ميرزويان كرر في تصريح له ادلى به لوكالة ريا الروسية موقفا انتهجته اروان الرسمية الى اليوم متناقضا مع القانون الدولي تقليديا ومتضمنا الادعاءات الترابية ضد أذربيجان. والحال أن وزير الخارجية الارميني يبرز بصراحة بتأجيجه الانفصالية العدوانية في اراضي أذربيجان داخل حدودها الدولية أن ما وصفه "باستراتيجية السلام والامن" ليست سوى احتيالا وغشا وان هذا البلد لم يكف الى الآن عن سياسته العدوانية.

واضافت عبد الله يفا "أننا نستلفت اهتمام وزير الخارجية الارميني الى أن وحدة اراضي أذربيجان ضمنت بما يواكب مع متطلبات القانون الدولي والحين حين تنفيذ البيانين الموقع عليهما من قبل الطرفين. وادراك هذه الحقيقة على ارض الواقع يصلح لجانب أرمينيا لأن البلد في نهاية المطاف قد يرتكز على تنمية ورقي مستقبليين بإنهاء الكذب والخيال. "

واكدت أن أذربيجان قد ابدت موقفها المتضمن تأييد تطبيع العلاقات على اساس مبادئ القانون الدولي واما تصريحات أرمينيا الانتقامية وسلوكها على هذا النحو فتدل بصراحة على أن هذا البلد غير جاهز الى الحين لانتهاج سياسة حسن الجوار المعتمدة على مبادئ القانون الدولي.